«Милан» подписал полузащитника «Челси»

Итальянский «Милан» согласовал все условия сделки по трансферу полузащитника Рубена Лофтуса-Чика из лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились между собой о сумме компенсации, которая составит 20 миллионов евро с учётом бонусов. 16 из них «россонери» выплатят сразу, а остальные 4 – позже в виде бонусов.

Напомним, Лофтус-Чик является воспитанником «Челси» и всю свою карьеру принадлежал именно лондонской команде. Рубен дважды уходил в аренду: сперва в 2017 году в «Кристал Пэлас», а затем в 2020 году в «Фулхэм».

Лофтус-Чик провёл в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги 25 матчей, где отметился одним ассистом.