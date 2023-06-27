«Астон Вилла» лидирует в гонке за Пау Торресом

Английский «Астон Вилла» лидирует в гонке за центральным защитником «Вильярреала» Пау Торресом. По информации от Relevo, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери убедил своего бывшего подопечного присоединиться к нему на «Вилла Парк».

Источник сообщает, что Торрес остался под впечатлением от проекта «Астон Виллы». Тем не менее, команда Унаи Эмери пока не согласовала сумму компенсации за игрока с «Вильярреалом». Отметим, что у Пау остался всего год по контракту с «жёлтой субмариной», что позволяет «Астон Вилле» надеяться на скидку.

Источник отмечает, что за ситуацией вокруг Торреса продолжает следить мюнхенская «Бавария».