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«Астон Вилла» лидирует в гонке за Пау Торресом

27 Июня 2023 • 14:59 Комментировать

Английский «Астон Вилла» лидирует в гонке за центральным защитником «Вильярреала» Пау Торресом. По информации от Relevo, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери убедил своего бывшего подопечного присоединиться к нему на «Вилла Парк».

Источник сообщает, что Торрес остался под впечатлением от проекта «Астон Виллы». Тем не менее, команда Унаи Эмери пока не согласовала сумму компенсации за игрока с «Вильярреалом». Отметим, что у Пау остался всего год по контракту с «жёлтой субмариной», что позволяет «Астон Вилле» надеяться на скидку.

Источник отмечает, что за ситуацией вокруг Торреса продолжает следить мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Астон Вилла Пау Торрес трансферы футбола - лето 2023
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