«Тоттенхэм» не продаст Кейна этим летом, клуб надеется убедить игрока подписать новый контракт

Лондонский «Тоттенхэм» не намерен этим летом расставаться со своим нападающим Гарри Кейном, даже несмотря на то, что через год футболист может стать свободным агентом по истечению срока контракта. По информации от журналиста Джона Кросса, «шпоры» решительно намерены сохранить форварда на следующий сезон.

Руководство «Тоттенхэма» сообщило источнику, что клуб не получал предложение от «Баварии» по трансферу Кейна, но если бы оно поступило, «шпоры» его бы отклонили без раздумий. Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложили за игрока 70 миллионов евро.

«Тоттенхэм» готов поставить себя под риск потерять Кейна бесплатно, чтобы по ходу следующего сезона убедить Гарри продлить контракт.