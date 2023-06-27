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«Тоттенхэм» не продаст Кейна этим летом, клуб надеется убедить игрока подписать новый контракт

27 Июня 2023 • 14:54 Комментировать (2)

Лондонский «Тоттенхэм» не намерен этим летом расставаться со своим нападающим Гарри Кейном, даже несмотря на то, что через год футболист может стать свободным агентом по истечению срока контракта. По информации от журналиста Джона Кросса, «шпоры» решительно намерены сохранить форварда на следующий сезон.

Руководство «Тоттенхэма» сообщило источнику, что клуб не получал предложение от «Баварии» по трансферу Кейна, но если бы оно поступило, «шпоры» его бы отклонили без раздумий. Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложили за игрока 70 миллионов евро.

«Тоттенхэм» готов поставить себя под риск потерять Кейна бесплатно, чтобы по ходу следующего сезона убедить Гарри продлить контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ivan_petrenko95
27 Июня 2023 в 15:06
очень жаль что футбол превратился в юридическую структуру, футболисты во власти агентов и президентов, уже никакого огня в глазах нет, с искренностью и страстью играют все меньше и меньше парней. тоттенхем на плаву держится столько лет во многом благодаря Кейну, ну отпустите вы его в конце концов куда он сам захочет, неужели по людски он этого не заслужил
LMI
27 Июня 2023 в 15:02
Да уж - крепостной Кейн
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