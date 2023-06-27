«Челси» ещё не вышел из гонки за Онана

Лондонский «Челси» остаётся в гонке за голкипером миланского «Интера» Андре Онана. По информации от Caught Offside, «пенсионеры» могут использовать в сделке по камерунцу своего нападающего Ромелу Лукаку, которого «Интер» хочет оставить в составе посл сезонной аренды.

Источник отмечает, что Онана также интересен «Манчестер Юнайтед», который в ближайшие дни проведёт переговоры по трансферу камерунца. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг работал с Андре в «Аяксе».

Тем не менее, шансы на трансфер также сохраняет и «Челси», который также присматривается к Майку Меньяну из «Милана». Ранее сообщалось, что «Интер» запрашивает за Онана 50-60 миллионов евро.