«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время вновь обсудит с «Челси» трансфер Маунта

«Манчестер Юнайтед» ещё не выбыл из борьбы за полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что в ближайшие 24-48 часов руководство «красных дьяволов» выйдет на прямой контакт с «пенсионерами», чтобы обсудить сделку.

Источник сообщает, что на столе у «Челси» до сих пор лежит предложение о трансфере Маунта за 60 миллионов евро. «Пенсионеры» несколько раз от него отказались, но «Манчестер Юнайтед» призывает коллег из Лондона всерьёз задуматься.

Напомним, у Маунта остаётся год по контракту с «Челси». Ранее Мэйсон дал понять, что не собирается продлевать соглашение с нынешним клубом.