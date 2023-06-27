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«Интер» хочет арендовать Лукаку с правом выкупа, «Челси» согласится только при одном условии

27 Июня 2023 • 14:02 Комментировать

Миланский «Интер» намерен арендовать у «Челси» нападающего Ромелу Лукаку ещё на один сезон. По информации от журналиста Мэтта Лоу, «нерадзурри» готовы одолжить бельгийца на следующую кампанию с правом выкупа в размере 35 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Челси» согласится отпустить Лукаку в аренду только в том случае, если право выкупа будет обязательным. Несмотря на это, в стане «Интера» есть уверенность, что сделка будет заключена.

Напомним, Лукаку хочет выступать именно в «Интере», о чём не раз давал понять руководству «Челси». В стане «пенсионеров» хотят получить гарантии того, что избавятся от игрока на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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