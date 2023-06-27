«Бешикташ» хочет купить защитника «Арсенала»

Защитник Роб Холдинг, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», может покинуть Английскую премьер-лигу и перебраться в турецкую Суперлигу. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, в трансфере футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ». Холдинг может присоединиться к турецкому клубу, где будет получать более стабильную игровую практику.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний защитник провел 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт Роба с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года, а его трансферный ценник составляет восемь миллионов евро.