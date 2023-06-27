​«Манчестер Юнайтед» выбрал нового форварда, но есть проблема

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать нападающего. Как сообщает Football Insider, ссылаясь на собственные источники, «красные дьяволы» сделали выбор в пользу Рандаля Коло-Муани. Манкунианцы якобы уже связались с «Айнтрахтом» по поводу потенциального трансфера.

В то же время отмечается, что камнем преткновения может стать высокая цена игрока. «Айнтрахт» может запросить за Коло-Муани 85 миллионов фунтов (почти 100 миллионов евро).

24-летний Рандаль Коло-Муани также находится на радарах «Баварии» и «Реала». В сезоне 2022/2023 француз провёл 46 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 17 голевых передач.