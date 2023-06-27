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«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна

27 Июня 2023 • 13:40 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» отказался продавать своего нападающего Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» за 70 миллионов евро. По информации от The Athletic, первое предложение «красной машины» будет отклонено.

Источник сообщает, что «Тоттенхэм» не устраивает сумма компенсации в размере 70 миллионов евро. Ранее ходили слухи, что «шпоры» будут требовать за футболиста 100 миллионов, несмотря на истекающий через год контракт.

Напомним, сам Кейн ранее хотел остаться в Английской премьер-лиге в случае своего ухода из «Тоттенхэма». Интерес к футболисту также проявляется «Манчестер Юнайтед», для которого Гарри является приоритетным вариантом на усиление позиции форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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