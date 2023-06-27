​«Бавария» направила официальное предложение по звёздному Кейну – известна сумма

В летнее трансферное окно «Бавария» рассчитывает подписать футболиста на позицию центрального нападающего. Целью мюнхенского гранда является звёздный Гарри Кейн из «Тоттенхэма». «Баварию» с 29-летним англичанином связывают давно, и вот теперь из Мюнхена в Лондон было направлено официальное предложение. Топ-клуб Бундеслиги предлагает за Кейна 70 миллионов евро плюс бонусы, о чём пишет The Athletic.

Как известно, действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Лондонскому клубу выгоднее продать нападающего сейчас, чем потерять через год бесплатно. Впрочем, председатель «шпор» Даниэль Леви может думать иначе.