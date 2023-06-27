Ньонто заинтересовал очередной клуб из АПЛ

Нападающий «Лидса» Вильфред Ньонто заинтересовал очередной клуб из Английской премьер-лиги. По информации от La Gazzetta dello Sport, на игрока сборной Италии всерьёз претендует «Эвертон», который в отличие от «Лидса» сохранил прописку в элитном дивизионе Англии.

Ранее агент Ньонто сообщил, что его клиент с радостью бы остался в Премьер-лиге. В ближайшее время представитель Вильфреда встретится с руководством «Лидса», чтобы обсудить будущее своего клиента.

Ранее к Ньонто также приписывали интерес со стороны «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Сити». 19-летний итальянец в своём дебютном сезоне в АПЛ отметился 2 голами и 4 ассистами в 24 матчах.