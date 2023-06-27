«Милан» в ближайшее время намерен закрыть сделку по Лофтусу-Чику

«Милан» уже сегодня планирует провести финальный раунд переговоров с лондонским «Челси» по трансферу полузащитника Рубена Лофтуса-Чика. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка может быть закрыта в самое ближайшее время.

Лофтус-Чик должен заменить в «Милане» Сандро Тонали, который ранее был продан в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. Рубен обойдётся «россонери» в районе 20 миллионов. Англичанину ранее чётко дали понять, что он не входит в планы нового тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

«Милан» также ведёт переговоры по другому футболисту «Челси» – Кристиану Пулишичу, которого «синие» оценивают в 25-30 миллионов евро.