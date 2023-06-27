Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» в ближайшее время намерен закрыть сделку по Лофтусу-Чику

27 Июня 2023 • 12:37 Комментировать

«Милан» уже сегодня планирует провести финальный раунд переговоров с лондонским «Челси» по трансферу полузащитника Рубена Лофтуса-Чика. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка может быть закрыта в самое ближайшее время.

Лофтус-Чик должен заменить в «Милане» Сандро Тонали, который ранее был продан в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. Рубен обойдётся «россонери» в районе 20 миллионов. Англичанину ранее чётко дали понять, что он не входит в планы нового тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

«Милан» также ведёт переговоры по другому футболисту «Челси» – Кристиану Пулишичу, которого «синие» оценивают в 25-30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рубен Лофтус-Чик трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
12:58 · Англия. Премьер-лига
Ньонто заинтересовал очередной клуб из АПЛ
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Милан» в ближайшее время намерен закрыть сделку по Лофтусу-Чику
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить за Мбаппе 300 миллионов евро с учётом бонусов 3
11:44 · Англия. Премьер-лига
Журналист Морган: «Арсенал» слил титул в прошлом сезоне» 2
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может согласовать трансфер Мэддисона уже на этой неделе
11:05 · Англия. Премьер-лига
Гуллит раскритиковал ван Дейка и де Йонга
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» отказался продавать Райса в «Манчестер Сити» за 105 миллионов евро 2
10:48 · Англия. Премьер-лига
Интерес «Ливерпуля» к Лавии не повлияет на планы клуба по Кефрену Тюраму
10:35 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Игра в «Челси» дала мне ценный опыт, но я не хочу сидеть на скамейке»
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать Фофана, если не договорится о переходе Райса
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» до последнего пытался подписать Гюндогана, но игрок выбрал «Барселону»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может сменить «Челси» на турецкий клуб
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Бавария» бьются за Уокера
07:47 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделала выбор между Кейном и Осимхеном 2
07:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Милан» претендуют на американского футболиста
Все новости
Рекомендуем