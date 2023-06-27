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«Ливерпуль» готов выложить за Мбаппе 300 миллионов евро с учётом бонусов

27 Июня 2023 • 11:57 Комментировать (2)

«Ливерпуль» готов сделать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом в истории. По информации от Radio Marca, команда Юргена Клоппа готова выложить за француза 250 миллионов евро и ещё 50 миллионов в виде бонусов.

Напомним, Килиан недавно сообщил руководству «ПСЖ», что не будет продлевать свой контракт, из-за чего клуб хочет его продать, ведь в противном случае футболист уйдёт через год на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал». Тем не менее, если верить источнику, у «Ливерпуля» тоже есть шансы на трансфер Килиана.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
27 Июня 2023 в 12:25
ай.. и ти-ши-на... (с).. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
27 Июня 2023 в 12:10
О-о-о!!... Это уже другой разговор... Хе..
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