«Ливерпуль» готов выложить за Мбаппе 300 миллионов евро с учётом бонусов

«Ливерпуль» готов сделать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом в истории. По информации от Radio Marca, команда Юргена Клоппа готова выложить за француза 250 миллионов евро и ещё 50 миллионов в виде бонусов.

Напомним, Килиан недавно сообщил руководству «ПСЖ», что не будет продлевать свой контракт, из-за чего клуб хочет его продать, ведь в противном случае футболист уйдёт через год на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал». Тем не менее, если верить источнику, у «Ливерпуля» тоже есть шансы на трансфер Килиана.