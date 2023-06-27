Журналист Морган: «Арсенал» слил титул в прошлом сезоне»

Британский журналист Пирс Морган высказался о втором месте лондонского «Арсенала» в Английской премьер-лиге. «Канониры» долгое время лидировали в турнирной таблице, но на финишной прямой уступили «Манчестер Сити».

«Я видел слова Артеты и Эдегора, они были полны разочарования. Уверен, что команда извлечет урок из этого. Нужно признать, что мы слили титул в прошлом сезоне. Чемпионство было у нас в руках, но мы его отдали. Это вопрос менталитета», - передает слова журналиста Talksport.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», на второй строчке финишировал «Арсенал», а тройку призеров замкнул «Манчестер Юнайтед».