«Тоттенхэм» может согласовать трансфер Мэддисона уже на этой неделе

Лондонский «Тоттенхэм» может закрыть сделку по трансферу полузащитника Джеймса Мэддисона уже на этой неделе. По информации от The Athletic, «шпоры» прогрессируют в переговорах по трансферу английского хавбека.

Напомним, «Лестер» по итогам прошлого сезона потерпел понижение в классе и вылетел в Чемпионшип, но даже несмотря на это руководство «лис» требует за Мэддисона в районе 50 миллионов евро. Личные условия с Джеймсом «Тоттенхэм» уже согласовал.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Мэддисон отметился 10 голами и 9 результативными передачами. 26-летний хавбек предпочитает перейти именно в «Тоттенхэм», несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла».