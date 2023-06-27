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Гуллит раскритиковал ван Дейка и де Йонга

27 Июня 2023 • 11:05 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Бывший нападающий сборной Нидерландов Рууд Гуллит раскритиковал своих соотечественников Виргила ван Дейка и Френки де Йонга, обвинив их в отсутствии лидерских качеств.

«Они не играют на том уровне, который требуется от них как от лидеров сборной. На самом деле, я прошу у них то, чего у них нет. Им нужно больше внимания к собственной игре», — написал Гуллит в своей колонке в De Telegraaf.

Напомним, что в пяти последних официальных матчах сборная Нидерландов сумела одержать лишь одну победу.

В минувшем сезоне 31-летний защитник ван Дейк провёл за «Ливерпуль» 41 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего полузащитника де Йонга два гола и четыре передачи в 43 встречах в составе «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Рууд Гуллит Виргил Ван Дейк Френки де Йонг сборная Нидерландов
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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