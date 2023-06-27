Гуллит раскритиковал ван Дейка и де Йонга

Бывший нападающий сборной Нидерландов Рууд Гуллит раскритиковал своих соотечественников Виргила ван Дейка и Френки де Йонга, обвинив их в отсутствии лидерских качеств.

«Они не играют на том уровне, который требуется от них как от лидеров сборной. На самом деле, я прошу у них то, чего у них нет. Им нужно больше внимания к собственной игре», — написал Гуллит в своей колонке в De Telegraaf.

Напомним, что в пяти последних официальных матчах сборная Нидерландов сумела одержать лишь одну победу.

В минувшем сезоне 31-летний защитник ван Дейк провёл за «Ливерпуль» 41 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего полузащитника де Йонга два гола и четыре передачи в 43 встречах в составе «Барселоны».