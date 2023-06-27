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«Вест Хэм» отказался продавать Райса в «Манчестер Сити» за 105 миллионов евро

27 Июня 2023 • 10:53 Комментировать (2)

Лондонский «Вест Хэм» ответил на первое официальное предложение «Манчестер Сити» по трансферу своего капитана Деклана Райса, который выступает на позиции опорного полузащитника. По информации от журналиста Джейсона Бёрта из The Telegraph, «молотобойцы» отказались продавать англичанина за 105 миллионов евро с учётом бонусов.

Напомним, ранее наиболее активный интерес к Райсу проявлял лондонский «Арсенал», который пока так и не смог достичь компромисса с «Вест Хэмом». Гонка за Декланом всё ещё открыта, но футболист ранее выразил желание присоединиться к «канонирам».

По слухам, «Вест Хэм» будет требовать за Райса около 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ivan_petrenko95
27 Июня 2023 в 12:13
что за дурость, отпустите вы уже этого парня, третий год его пытаются купить английские гранды, всем отказ, по человечески он заслужил повышение, дело не в зп, а в статусе. тем более он ни разу не заныл и не попросился на трансфер, играл и капитанил достойно. вот и отпустите достойно. но лучше конечно не в сити, там может присесть на скамейку.
Манчестерский Иппатий
27 Июня 2023 в 11:17
Пригонят шейхи еще пару танкеров и выложат требуемую сумму.
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