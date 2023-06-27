«Вест Хэм» отказался продавать Райса в «Манчестер Сити» за 105 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» ответил на первое официальное предложение «Манчестер Сити» по трансферу своего капитана Деклана Райса, который выступает на позиции опорного полузащитника. По информации от журналиста Джейсона Бёрта из The Telegraph, «молотобойцы» отказались продавать англичанина за 105 миллионов евро с учётом бонусов.

Напомним, ранее наиболее активный интерес к Райсу проявлял лондонский «Арсенал», который пока так и не смог достичь компромисса с «Вест Хэмом». Гонка за Декланом всё ещё открыта, но футболист ранее выразил желание присоединиться к «канонирам».

По слухам, «Вест Хэм» будет требовать за Райса около 130 миллионов евро.