Интерес «Ливерпуля» к Лавии не повлияет на планы клуба по Кефрену Тюраму

«Ливерпуль» в оставшиеся дни трансферного окна намерен усилиться как минимум двумя новыми полузащитниками. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, даже если команда Юргена Клоппа решит приобрести у «Саутгемптона» Ромео Лавиу, это не повлияет на планы мерсисайдцев по трансферу Кефрена Тюрама из «Ниццы».

По сведениям источника, руководство «Ливерпуля» не против оформить обе сделки. Пока что переговоры по Тюраму и Лавии продвигаются довольно тяжело. За Ромео «Саутгемптон» просит в районе 50 миллионов евро, несмотря на вылет в Чемпионшип. Пока неизвестно, сколько «Ницца» запрашивает за Тюрама, но эта сумма пока не устраивает «Ливерпуль».