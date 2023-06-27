Кулибали: «Игра в «Челси» дала мне ценный опыт, но я не хочу сидеть на скамейке»

Новичок «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали рассказал, как оценивает свои выступления за лондонский «Челси», из которого как раз и перебрался в команду из Саудовской Аравии. Напомним, за продажу 32-летнего футболиста «синие» получат в районе 20 миллионов евро.

«Игра в «Челси» дала мне ценный опыт, но я не хочу сидеть на скамейке. Предпочитаю быть там, где меня больше ценят», – цитирует сенегальского защитника Guillaume MP.

Кулибали провёл всего один сезон в составе «Челси», в котором не выиграл ни одного трофей и финишировал с командой на двенадцатом месте в Английской премьер-лиге. Ранее Калиду выступал в Италии за «Наполи», где являлся одним из лучших защитников в Серии А.