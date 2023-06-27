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«Арсенал» до последнего пытался подписать Гюндогана, но игрок выбрал «Барселону»

27 Июня 2023 • 10:18 Комментировать

Лондонский «Арсенал» пытался пригласить ещё одного футболиста из «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «канониры» хотели видеть в своих рядах полузащитника Илкая Гюндогана, который вчера официально завершил свой переход в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента.

Источник отмечает, что «Арсенал» видел в Гюндогане очень важного игрока для своего проекта, но сам футболист мечтал выступать за «Барселону», поэтому отказал команде Микеля Артеты.

Напомним, Гюндоган перебрался в новую команду на правах свободного агента, ведь у него закончился контракт с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Илкай Гюндоган
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