«Арсенал» до последнего пытался подписать Гюндогана, но игрок выбрал «Барселону»

Лондонский «Арсенал» пытался пригласить ещё одного футболиста из «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «канониры» хотели видеть в своих рядах полузащитника Илкая Гюндогана, который вчера официально завершил свой переход в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента.

Источник отмечает, что «Арсенал» видел в Гюндогане очень важного игрока для своего проекта, но сам футболист мечтал выступать за «Барселону», поэтому отказал команде Микеля Артеты.

Напомним, Гюндоган перебрался в новую команду на правах свободного агента, ведь у него закончился контракт с «Манчестер Сити».