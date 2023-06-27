Как «Манчестер Юнайтед» проваливает старт трансферной кампании

Болельщики «Манчестер Юнайтед» ждали активной трансферной кампании, чтобы в следующем сезоне решать самые серьёзные задачи. Однако пока у «красных дьяволов» срываются сделки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Гарри Кейн

«Манчестер Юнайтед» нуждается в новом центральном нападающем, и главной целью выглядел Гарри Кейн. У капитана сборной Англии через год завершается контракт с «Тоттенхэмом», который находится в кризисе. Казалось, всё шло к тому, что форвард переедет на «Олд Траффорд», но в ситуацию вмешался классический «чёрный лебедь».

Карим Бензема неожиданно покинул «Реал», и Кейн вошёл в список возможных приобретений «сливочных». Сам форвард, кажется, больше заинтересован именно в переезде в Мадрид. «Тоттенхэм» также предпочитает продать своего форварда за пределы Англии, чтобы не усиливать конкурента. Кроме того, второй претендент – это возможность увеличить стоимость. При этом «Реал» не спешит покупать Кейна, так как надеется заполучить Килиана Мбаппе.

Как итог «МЮ» находится в состоянии неопределённости. Чтобы купить Кейна сейчас, надо заплатить довольно много, чего клуб делать не желает. В итоге «манкунианцы» пока не закрыли позицию центрфорварда и думают об альтернативных кандидатурах.

Мейсон Маунт

«МЮ» хотел воспользоваться большим количеством игроков в «Челси» и подписать Мейсона Маунта. Лондонцы же пытались поправить свои финансовые дела, выставив на хавбека ценник, который показался «красным дьяволам» чрезмерным.

«МЮ» сделал три предложения по Маунту, последнее из которых, по данным СМИ, составило 55 миллионов фунтов. Однако «Челси» хочет получить ещё больше. «Красные дьяволы», по информации медиа, предпочли сменить трансферные цели. Правда, сам Маунт всё так же хочет покинуть «Челси», что оставляет возможность для осуществления перехода. Однако уже появился претендент на футболиста в лице «Баварии».

Ким Мин Джэ

Именно английский клуб считался главным претендентом на южнокорейского защитника «Наполи». Весной и в начале лета сообщалось, что сделка по переезду Ким Мин Джэ на «Олд Траффорд» почти согласована.

Однако в последние дни появилась информация, что Кима перехватывает «Бавария». Пока английский клуб пытался совершить другие трансферы, немецкий старается воспользоваться паузой. «Бавария» якобы готова выплатить отступные за Кима и опередить «красных дьяволов».

Чем занимается «МЮ»?

Что касается самого «МЮ», то клуб, по данным медиа, активизировался в вопросе обновления вратарской линии. Эрик тен Хаг хочет воссоединиться с Андре Онаной, который провёл отличный сезон в «Интере». Не секрет, что «манкунианцы» думают о поиске замены Давиду де Хеа, и камерунец выглядит едва ли не главной кандидатурой.

После провала сделки с Маунтом «МЮ» проявляет интерес к Мойсесу Кайседо из «Брайтона» и Деклану Райсу из «Вест Хэма», но, кажется, не является фаворитом. Самый потрясающий слух – это возможный переход Килиана Мбаппе. Однако в это, похоже, не верят даже фанаты «красных дьяволов».

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В общем, пока «МЮ» ждёт новичков. До старта сезона время ещё есть, хотя его становится всё меньше.

Роман Андреев