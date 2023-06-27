Главные схватки на трансферном рынке лета-2023

Трансферное окно набирает ход, и ряд клубов начинают сходиться в борьбе за отдельных футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о тех битвах, которые будут вести команды друг с другом.

Деклан Райс

За год до завершения контракта полузащитник покинет «Вест Хэм». В стане «молотобойцев» Деклан Райс даже выиграл еврокубок, но теперь пришла пора перебраться в топ-клуб, тем более что претендентов хватает. Главным из них считается «Арсенал». Этому лондонскому клубу Райс просто необходим, а ему самому гарантировано не только место в основном составе «канониров», но и ведущая роль. Другой вариант для хавбека – это «Манчестер Сити». В стане дружины Хосепа Гвардиолы Райс рискует осесть на лавке запасных, как Кэлвин Филлипс. Зато трансфер в стан «Сити» почти наверняка принесёт хавбеку трофеи. Также Райс фигурирует в слухах, связанных с «Манчестер Юнайтед», который ищет усиление в среднюю линию, но пока не выглядит столь настойчивым.

Есть у полузащитника и вариант за границей. Райс входит в список интересов «Баварии», но сложно поверить, что мюнхенцы сумеют убедить полузащитника покинуть Англию, да и с финансовой точки зрения едва ли немцы смогут предложить более привлекательный вариант, чем кто-то из топ-3 Премьер-лиги.

Виктор Осимхен

В отличие от Райса, нигериец может и не сменить команду. «Наполи» выиграл Серию А и сыграет в Лиге чемпионов, что может удержать Осимхена в Неаполе ещё на один сезон. Правда, вариант с его переходом выглядит вполне реальным. Предложений у африканца также хватает. В Англию его зовут «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которым нужен центральный нападающий. В обоих клубах на него будут делать ставку. Также Осимхена связывают с «Ливерпулем», но это выглядит сомнительным, так как мерсисайдцам надо укреплять иные позиции. Есть ещё вариант с «Тоттенхэмом», если Лондон покинет Гарри Кейн.

Совсем необязательно будущее нигерийца будет связано с Англией. «ПСЖ» уже лишился Месси, может потерять Мбаппе и Неймара. В этой ситуации Осимхен выглядит едва ли не приоритетным вариантом для парижан. Также за ситуацией вокруг форварда следит «Бавария», которой уже нужно найти ударного нападающего, но вновь выиграть конкуренцию будет довольно сложно.

Гарри Кейн

Ещё один форвард, но в его случае ситуация и претенденты чуть иные, хотя и пересекаются. У капитана сборной Англии завершается контракт с «Тоттенхэмом» через год, так что это лето – последняя возможность для «шпор» продать своего лидера. Однако лондонцы не слишком стремятся это сделать, особенно внутри страны, при этом главным претендентом долгое время считался «Манчестер Юнайтед».

Ранее одним из вариантов для продолжения карьеры Кейна считалась «Бавария», но сам форвард, кажется, не слишком хочет уезжать в Мюнхен. Да и традиционный вопрос финансовой стороны сделки никто не отменял. «Бавария» обычно не готова платить большие суммы. Зато после ухода Карима Бензема у Кейна появился вариант с «Реалом», но мадридцы пока пытаются закрыть сделку по Килиану Мбаппе.

Мойсес Кайседо

Один из лидеров «Брайтона» находится в виш-листах многих английских клубов. По данным прессы, сейчас фаворитом на Кайседо считается «Челси», хотя, кажется, «синим» ещё один игрок в среднюю линию уже и не нужен, но в Лондоне, видимо, считают иначе. После того как не удалось подписать Маунта, эквадорец попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Также Кайседо связывают с «Ливерпулем», который уже подписал Мак Алистера, так что брайтонская связка может воссоединиться.

Игрок Команда Игры Голы Передачи Трансферная стоимость Деклан Райс «Вест Хэм» 50 5 4 90 миллионов евро Виктор Осимхен «Наполи» 39 31 5 120 миллионов евро Гарри Кейн «Тоттенхэм» 49 32 5 90 миллионов евро Мойсес Кайседо «Брайтон» 43 1 1 75 миллионов евро

Роман Андреев