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Обамеянг может сменить «Челси» на турецкий клуб

27 Июня 2023 • 08:58 Комментировать

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из лондонского «Челси». Африканский форвард может продолжить карьеру в турецком чемпионате, об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

В трансфере опытного бомбардира заинтересован стамбульский «Галатасарай». Турецкий гранд готовит предложение «пенсионерам» по трансферу игрока.

Пьер-Эмерик присоединился к «Челси» в 2022 году, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Его трансферный ценник составляет четыре миллиона евро.

В минувшем сезоне Обамеянг провел 15 матчей в Премьер-лиге и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Челси Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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