Обамеянг может сменить «Челси» на турецкий клуб

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из лондонского «Челси». Африканский форвард может продолжить карьеру в турецком чемпионате, об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

В трансфере опытного бомбардира заинтересован стамбульский «Галатасарай». Турецкий гранд готовит предложение «пенсионерам» по трансферу игрока.

Пьер-Эмерик присоединился к «Челси» в 2022 году, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Его трансферный ценник составляет четыре миллиона евро.

В минувшем сезоне Обамеянг провел 15 матчей в Премьер-лиге и отметился одним забитым мячом.