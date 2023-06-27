«Манчестер Сити» и «Бавария» бьются за Уокера

В «Манчестер Сити» не заинтересованы в расставании с фланговым защитником Кайлом Уокером, на которого претендует мюнхенская «Бавария». Боссы английского гранда хотят подписать с латералем новое трудовое соглашение, об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Окончательное решение о том, где продолжить карьеру, будет за Уокером. Он сообщит о своем выборе в ближайшее время.

Срок действующего контракта Кайла с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 38 поединках за «горожан» во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.