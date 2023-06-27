«Бавария» сделала выбор между Кейном и Осимхеном

«Бавария» сообщила, что не станет бороться за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Немецкий гранд предпочитает подписать центрфорварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а не нигерийца. Об этом сообщили журналисты Sky Sport Germany.

Боссы мюнхенского клуба намерены в ближайшие дни предпринять решительные шаги для оформления трансфера Кейна. Рыночная стоимость Гарри оценивается в 90 миллионов евро, а его трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года.

Кейн играет за «шпор» с 2011 года. В минувшем сезоне АПЛ нападающий отметился 30 забитыми мячами и тремя ассистами в 38 матчах.