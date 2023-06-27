«Челси» и «Милан» претендуют на американского футболиста

Хавбек испанской «Валенсии» и сборной США Юнус Муса находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, оформить трансфер игрока хотят лондонский «Челси» и «Милан».

Руководство «летучих мышей» готово расстаться с футболистом, если за него предложат порядка 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Муса поучаствовал в 36 поединках за «Валенсию», в которых отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Юнус выступает за испанский клуб с августа 2020 года.