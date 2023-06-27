«Милан» очень близок к покупке игрока «Челси»

Вингер сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич близок к переезду в итальянский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет «Милан». Об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

«Россонери» находятся в шаге от оформления сделки, осталось уладить последние детали. Сумма потенциального трансфера Кристиана составит порядка 25 миллионов евро. Трудовое соглашение американца с «синими» рассчитано до конца июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги Пулишич принял участие в 24 встречах за лондонскую команду. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.