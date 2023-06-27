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«Вест Хэм» заинтересован в Закарии слухи

27 Июня 2023 • 02:48 Комментировать

Руководство «Вест Хэма» заинтересовано в приобретении полузащитника туринского «Ювентуса» Дениса Закарии.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, между боссами «молотобойцев» и «старой синьоры» состоялось два телефонных звонка, в которых обсуждались детали возможной сделки. Сообщается, что экс-полузащитник «Челси» может вернуться в Премьер-лигу на постоянной основе.

Напомним, что Денис Закария выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Прошлый сезон игрок провёл на правах аренды за «Челси», сыграв в рамках всех состязаний за «синих» лишь в 12 матчах и забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вест Хэм Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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