Викарио завершает переход в «Тоттенхэм»

Голкипер итальянского «Эмполи» Гульельмо Викарио находится на стадии завершения перехода в лондонский «Тоттенхэм». В понедельник вечером инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что прямо сейчас итальянец находится в Лондоне, чтобы пройти медобследование и стать новым игроком «шпор».

Как отмечает Романо, о сделке между «Эмполи» и «Тоттенхэмом» по игроку будет объявлено на текущей неделе.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Эмполи» в 32-х официальных матчах, в которых пропустил 41 гол.