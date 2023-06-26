«Челси» и «Милан» договорились о сделке по Лофтусу-Чику

«Челси» и «Милан» окончательно согласовали детали сделки по хавбеку «синих» Рубену Лофтусу-Чику. Подробностями делится инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Так, сумма сделки составит 16 млн евро, ещё 4 млн могут пойти в качестве бонусных. Отмечается, что сам англичанин крайне заинтересован в переходе в стан «россонери» - его полностью устраивают личные условия контракта.

Напомним, что текущий контракт футболиста с «Челси» рассчитан ещё на один сезон. Всего в сезоне прошедшем 27-летнему футболисту удалось сыграть за свой клуб в 33-х матчах во всех турнирах и оформить два ассиста.