​Лаутаро Мартинес остаётся на радаре «Челси»

На радаре «Челси» остаётся нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Об этом GiveMeSport рассказал журналист Бен Джейкобс.

«Челси» хочет подписать традиционного бомбардира. Они присматриваются к Лаутаро Мартинесу. «Интер» считает, что игрок не продаётся, но из-за финансовой ситуации клуб может пойти на сделку», - сказал Джейкобс.

Лаутаро Мартинесу в августе исполнится 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают аргентинца в 85 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Мартинес провёл за «Интер» 57 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.