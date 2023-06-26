Английский «Шеффилд Юнайтед» готов расстаться с норвежским полузащитником Сандером Берге за 11,5 млн евро. Об этом сообщает Football Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что Берге хотел бы покинуть свой нынешний клуб, в котором он находится с 2020 года. Его контракт с «клинками» действует ещё год, поэтому у него есть два варианта покинуть команду – либо сейчас, принеся своему клубу деньги, либо через год – свободным агентом.

В минувшем сезоне Берге сыграл за «Шеффилд Юнайтед» в 43 официальных матчах, отметившись семью голами и шестью ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.