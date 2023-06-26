Английский «Лидс», которому по итогам сезоне не повезло вылететь в Чемпионшип, готов выслушать предложения по своему вратарю – молодому французу Иллану Мелье.

Более того, как сообщает Football Insider, клуб готов продать голкипера со скидкой из-за его плохой формы – не за 46 млн евро, а за 36.

Мелье в минувшем сезоне сыграл за «павлинов» в 38 матчах во всех турнирах, пропустив в них катастрофически много – 73 раза. «Сухих» у 23-летнего вратаря всего пять встреч, хотя, здесь все вопросы скорее всего к удручающему состоянию обороны «Лидса».

Отметим, что текущий контракт связывает француза с «Лидсом» ещё на три сезона.