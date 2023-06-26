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​Марезу предложат большие деньги в Саудовской Аравии

26 Июня 2023 • 21:29 Комментировать

Саудовские клубы продолжают работать над привлечением статусных футболистов из Европы. Так, на радаре «Аль-Ахли» оказался атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. По данным Daily Mail, 32-летнему алжирцу предложат двухлетний контракт с окладом в 43 миллиона фунтов (50 млн евро) за сезон, и это без учёта бонусов. В настоящий момент в Англии Марез зарабатывает в пять раз меньше.

В то же время отмечается, что после ухода Илкая Гюндогана «Манчестер Сити» может и не отпустить Рияда Мареза в другой клуб этим летом. Сам же алжирец хотел бы поиграть в Саудовской Аравии на закате карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез трансферы футбола - лето 2023
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