​Марезу предложат большие деньги в Саудовской Аравии

Саудовские клубы продолжают работать над привлечением статусных футболистов из Европы. Так, на радаре «Аль-Ахли» оказался атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. По данным Daily Mail, 32-летнему алжирцу предложат двухлетний контракт с окладом в 43 миллиона фунтов (50 млн евро) за сезон, и это без учёта бонусов. В настоящий момент в Англии Марез зарабатывает в пять раз меньше.

В то же время отмечается, что после ухода Илкая Гюндогана «Манчестер Сити» может и не отпустить Рияда Мареза в другой клуб этим летом. Сам же алжирец хотел бы поиграть в Саудовской Аравии на закате карьеры.