Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, «горожане» уговаривают футболиста продлить трудовое соглашение, однако препятствием является «Бавария», которая решительно настроена подписать игрока.

По данным источника, 33-летний защитник даст окончательный ответ о своем будущем в ближайшие несколько дней.

Ранее в СМИ отмечалось, что «Бавария» предлагает Уокеру контракт на два года с возможность продления еще на один сезон. Переход футболиста может обойтись мюнхенцам в 20-30 млн евро.