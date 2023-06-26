Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич в ближайшее время может пополнить состав «Лиона».

По сведениям Marca, французский клуб намерен забрать у «синих» 24-летнего вингера. В летнее трансферное окно «Челси» планирует устроить грандиозную распродажу, и не станет препятствовать возможному уходу Пулишича. Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет выручить за американского футболиста около 20 миллионов евро.

При этом источник отмечает, что «Лиону» будет непросто подписать Пулишича, в котором заинтересованы многие команды из Италии и Германии, но новые американские владельцы французского клуба настроены оформить этот трансфер.

В прошлом сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два голевых паса.