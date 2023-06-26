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«Лестер» повысил ценник на Мэддисона слухи

26 Июня 2023 • 20:59 Комментировать

Руководство «Тоттенхэма» активно изучает возможность подписания полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

По информации The Telegraph, «лисы» требует за своего лидера до 60 миллионов фунтов стерлингов, в то время как «Тоттенхэм» готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что «шпоры» хотят найти компромисс, который будет включать бонусы и дальнейшие платежи за переход Мэддисона.

Другим претендентом на трансфер Джеймса называется «Ньюкасл», который переключил своё внимание на хавбека после оформления сделки по Сандро Тонали.

Напомним, что Мэддисон вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона, а его 10 голов при девяти ассистах не помогли «Лестеру» сохранить прописку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока английской сборной в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Лестер Джеймс Мэддисон трансферы футбола - лето 2023
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