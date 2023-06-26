Нападающий «Ренна» Жереми Доку привлекает внимание большого количества клубов Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Саши Тавольери, за игроком бельгийской национальной команды следит весь английский чемпионат, но руководство «красно-чёрных» считает вингера незаменимым игроком. Сообщается, что боссы французского клуба готовы рассмотреть возможность продажи Доку не менее чем за 50 миллионов евро.

Напомним, что Жереми Доку выступает за «Ренн» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего нападающего в 18 миллионов евро. В последнем сезоне на его счету 35 матчей в рамках всех клубных состязаний, в которых форвард забил семь голов при четырёх ассистах.