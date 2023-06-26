Коллинз может сменить «Вулверхэмптон» на «Брентфорд»

Игрок обороны «Вулверхэмптона», ирландец Натан Коллинз может перебраться из одного середняка АПЛ – в другой. По информации Football Insider, в переходе футболиста заинтересован лондонский «Брентфорд».

Источник отмечает, что клубы намерены завершить сделку по игроку до конца текущей недели.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего игрока 31 официальный матч за «волков» во всех турнирах, в них он не отмечался голевыми действиями. Transfermarkt оценивает молодого ирландца в 22 млн евро. Он может сыграть как на правом фланге обороны, так и в её центре.

Ранее один из лидеров «волков» Рубен Невеш покинул этот английский клуб.