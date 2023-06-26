​Перишича предложили топ-клубу из Турции

Вингер Иван Перишич может покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Как сообщает Sports Digitale, услуги 34-летнего хорвата были предложены «Фенербахче». Отмечается, что Перишич может перейти бесплатно. Судя по всему, на опытного игрока не рассчитывает новоиспечённый тренер лондонской команды Анге Постекоглу.

В сезоне 2022/2023 Иван Перишич провёл за «Тоттенхэм» 44 официальных матча. В них хорват записал на свой счёт один гол и отдал 12 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Перишича в 7 миллионов евро.