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​Перишича предложили топ-клубу из Турции

26 Июня 2023 • 18:40 Комментировать

Вингер Иван Перишич может покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Как сообщает Sports Digitale, услуги 34-летнего хорвата были предложены «Фенербахче». Отмечается, что Перишич может перейти бесплатно. Судя по всему, на опытного игрока не рассчитывает новоиспечённый тренер лондонской команды Анге Постекоглу.

В сезоне 2022/2023 Иван Перишич провёл за «Тоттенхэм» 44 официальных матча. В них хорват записал на свой счёт один гол и отдал 12 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Перишича в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фенербахче Иван Перишич трансферы футбола - лето 2023
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