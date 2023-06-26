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​Ходжсон остаётся в «Кристал Пэлас»

26 Июня 2023 • 18:22 Комментировать

Рой Ходжсон продолжит тренировать «Кристал Пэлас». Стороны уже договорились устно – в ближайшее время договорённость положат на бумагу и скрепят подписями. Об этом рассказывает Sky Sports.

Отмечается, что руководители «Кристал Пэлас» рассматривали других кандидатов, но ключевыми факторами стали популярность Ходжсона и среди игроков и то, как опытный специалист изменил результаты весной.

Напомним, что Рой Ходжсон вернулся на должность рулевого «Кристал Пэлас» в марте. С тех пор в 10 матчах Премьер-лиги «орлы» одержали пять побед при трёх ничьих и двух поражениях. Лондонцы заняли 11-е место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас
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