​Зиеш переходит в «Аль-Наср»

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш переходит из «Челси» в «Аль-Наср». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже закрыли сделку. Зиеш подпишет с саудовским клубом контракт, который рассчитан до средины 2026 года.

Романо отмечает, что Зиешу осталось пройти медицинское обследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Хакиму Зиешу 30 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают марокканского футболиста в 16 миллионов евро.

Отметим, что в «Аль-Насре» Хаким Зиеш станет одноклубником Криштиану Роналду.