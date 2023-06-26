Полузащитник «Челси» Матео Ковачич в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний хорват подпишет трудовой договор с «горожанами» до конца сезона-2026/27. Отмечается, что хорватский хавбек уже прошел медосмотр для предстоящего трансфера.

По данным СМИ, сделка по Ковачичу обойдется «Манчестер Сити» в 29 миллионов евро. Помимо этого, «синие» могут получить еще шесть миллионов евро в качестве бонусов.

В минувшей кампании полузащитник забил два гола и записал на свой счет две результативные передачи в 37 матчах с учетом всех турниров.