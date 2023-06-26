​Трансфер Лофтуса-Чика – приоритет «Милана»

После ухода Сандро Тонали в «Ньюкасл» «Милан» настроен усилить линию полузащиты. Как сообщает Evening Standard, приоритетом «россонери» является подписание Рубена Лофтус-Чика из «Челси».

Отмечается, что «Челси» может запросить за трансфер Лофтуса-Чика 25 миллионов фунтов (примерно 29 миллионов евро), но «Милан» надеется сбить цену до 15 миллионов фунтов (почти 17,5 миллиона евро).

Рубену Лофтусу-Чику 27 лет. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Челси» 33 матча. В них футболист не забивал голов, но смог отметиться двумя результативными передачами на партнёров.