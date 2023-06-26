​«Манчестер Юнайтед» готов включить двух игроков в сделку по Райсу

«Манчестер Юнайтед» надеется выиграть гонку за подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Как сообщает The Telegraph, «красные дьяволы» готовы включить в сделку двух своих футболистов – защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея – а также доплатить какую-то сумму. Тем не менее, «Манчестер Сити» и «Арсенал» пока лидируют в гонке за Райсом.

Деклану Райсу 24 года, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 90 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Райс провёл за «Вест Хэм» 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса.