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Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» в обновлённом рейтинге Goal

26 Июня 2023 • 15:35 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает оставаться главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Известный интернет-ресурс Goal выпустил обновленный рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23. Напомним, действующим обладателем этой награды является форвард саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема.

На данный момент Месси — главный претендент на завоевание «Золотого мяча» в этом году. На второй строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Замыкает тройку лидеров форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что Месси может выиграть «Золотой мяч» в восьмой раз в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Июня 2023 в 17:01
Ерунду написали... Какой он нахрен фаворит... Он уже победитель... Хе..
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