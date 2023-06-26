Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» в обновлённом рейтинге Goal

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает оставаться главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Известный интернет-ресурс Goal выпустил обновленный рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23. Напомним, действующим обладателем этой награды является форвард саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема.

На данный момент Месси — главный претендент на завоевание «Золотого мяча» в этом году. На второй строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Замыкает тройку лидеров форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что Месси может выиграть «Золотой мяч» в восьмой раз в своей карьере.