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«Челси» сделает второе предложение по Кайседо, как только получит деньги с продаж

26 Июня 2023 • 15:19 Комментировать

Лондонский «Челси» готовится сделать второе предложение по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Мэтта Лоу, как только «пенсионеры» получат деньги с некоторых продаж, вырученные средства будут направлены на поиски новых игроков.

Отметим, что Кайседо оценивается в районе 80-90 миллионов евро, но «Челси» готов предложить значительно ниже требуемой суммы. Напомним, «синие» находятся в шаге от продаж таких игроков, как Хаким Зиеш, Эдуар Менди, Кай Хаверц и Мэйсон Маунд. Команду уже успел покинуть Калиду Кулибали. За все эти продажи «Челси» рассчитывает получить в районе 180 миллионов евро с учётом бонусов.

На Кайседо также претендуют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
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