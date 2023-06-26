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«Челси» может вновь попробовать купить Меньяна

26 Июня 2023 • 15:15 Комментировать

Лондонский «Челси» в ближайшее время может предпринять новые попытки заполучить вратаря «Милана» Майка Меньяна. По информации от журналиста Мэтта Лоу, «синие» сохраняют интерес к французу, несмотря на то, что главный тренер Маурисио Почеттино готов начать сезон с Кепой Аррисабалагой в качестве основного голкипера.

Ранее сообщалось, что «Милан» согласится отпустить Меньяна только за сумму в районе 60-70 миллионов евро. Француз будет готов рассмотреть вариант с переездом в Английскую премьер-лигу.

27-летний Меньян успел провести всего два сезона в составе «Милана», в одном из которых выиграл Серию А и «Золотую перчатку» турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Майк Меньян Трансферы футбола - лето 2022
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