Если де Хеа продлит контракт, «Манчестер Юнайтед» продаст Дина Хендерсона

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон близок к тому, чтобы покинуть команду на постоянной основе. По информации от журналиста Криса Уилера, англичанин уйдёт, если основной голкипер Давид де Хеа продлит контракт.

Хендерсон в данный момент интересен «Ноттингем Форест», за который футболист выступал в прошлом сезоне на правах аренды. «Лесники» готовы выложить за англичанина 20 миллионов евро + бонусы.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» хочет купить нового голкипера для конкуренции с де Хеа, который близок к новому контракту. Среди кандидатов – вратарь «Порту» Диогу Кошта и Андре Онана из миланского «Интера».