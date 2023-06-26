«Барселона» не сможет подписать Канселу, если игрок не снизит требования по зарплате

Каталонская «Барселона» продолжает бороться за трансфер правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который этим летом покинет свой клуб с большой долей вероятности. Напомним, ранее мюнхенская «Бавария» отказалась выкупать португальца после полугодичной аренды.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, у Канселу очень большие требования по зарплате, что заметно усложняет задачу «Барселоне», которая испытывает проблемы с финансами. «Сине-гранатовые» хотят арендовать футболиста с правом выкупа, но даже эта сделка видится сложной из-за зарплаты Жоау.

Канселу ранее договорился с руководством «Манчестер Сити», что покинет команду этим летом.