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«Барселона» не сможет подписать Канселу, если игрок не снизит требования по зарплате

26 Июня 2023 • 14:45 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает бороться за трансфер правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который этим летом покинет свой клуб с большой долей вероятности. Напомним, ранее мюнхенская «Бавария» отказалась выкупать португальца после полугодичной аренды.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, у Канселу очень большие требования по зарплате, что заметно усложняет задачу «Барселоне», которая испытывает проблемы с финансами. «Сине-гранатовые» хотят арендовать футболиста с правом выкупа, но даже эта сделка видится сложной из-за зарплаты Жоау.

Канселу ранее договорился с руководством «Манчестер Сити», что покинет команду этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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